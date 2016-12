Basarab Panduru a vorbit despre situatia dramatica prin care trece Steaua si despre cheia succesului la Dinamo si anume, antrenorul Ioan Andone. Fostul mijlocas nu se astepta ca Steaua sa termine anul „in genunchi” si a ramas surprins de faptul ca antrenorul Laurentiu Reghecampf nu a facut ceea ce si-a propus, la fel ca in primul mandat la Steaua.

„In ultimele meciuri ai o gramada de infrangerei, asa ai terminat anul, in genunchi. Nu gasesti nicio explicatie si, teoretic, la ce spun ei ca se intampla acolo, ultima parte trebuia sa fie mai buna. De ce spun asta, pentru ca de fiecare data cand vine un jucator, auzi ca nu este pregatit, sau nu este pregatit cum vor cei de la Steaua. Perioada de acomodare probabil ca trebuie sa fie de 2-3 luni, dupa care incepi sa te obisnuiesti si cu exercitiile, si cu ce vrea antrenorul, si cu tactica echipei. Si practic ultima parte ti se parea ca aia trebuia sa fie mai buna, nu? E, ultima parte a fost cea mai slaba.

In momentul asta ai impresia ca toata lumea poate sa fie titular, sau toata lumea poate sa fie rezerva. Adica indiferent ca joaca unul sau altul nu e nicio diferenta la Steaua.

Dinamo cred ca in momentul asta are antrenorul potrivit, cred ca trebuie ajutat, cred ca trebuie sa i se aduca jucatori buni si cred ca Andone poate sa faca treaba.

La Steaua nu ma asteptam sa termine sezonul asta asa, sa nu spun in genunchi. Nu ma asteptam asa, ma asteptam mult mai mult de cand a inceput campionatul pana cand s-a terminat, dar uite ca au ajuns intr-o situatie grea, si pentru Steaua si pentru antrenor.

Steaua are antrenor bun, care a facut treaba. Doar ca in ultima parte a lui, ultimul mandat la Steaua, nu a mai facut nimic din ceea ce a spus. Adica in primul mandat a venit, a spus facem aia, aia, aia si asa s-a intamplat. Acum a spus niste lucruri si rezultatele au fost total altele”, a declarat Basarab Panduru, conform Dolce Sport.