Alex Chipciu a marcat un gol superb in Belgia!

Fostul stelist, Alexandru Chipciu, a inscris joi, impotriva celor de la Gent, intr-un meci contand pentru campionatul belgian si incheiat cu victoria formatiei Anderlecht.

Romanul a marcat in minutul 74, cand a scapat de un adversar si a sutat puternic de la aproximativ 20 de metri, in poarta lui Rinne, care n-a avut nicio sansa sa apere torpila lui Chipciu. Acesta a pasat decisiv si pentru golul anterior.

Aceasta a fost a treia reusita a mijlocasului in tricoul lui Anderlecht, dupa ce a mai marcat in meciul din campionat cu Kortrijk si in Europa League, in meciul impotriva francezilor de la Saint-Etienne.

Alex Chipciu a fost schimbat in minutul 84, de catre celalalt roman, Nicusor Stanciu. Cu acesta pe teren, Anderlecht a mai incasat un gol, iar meciul s-a incheiat cu victoria la scorul de 3-2, pe terenul celor de la Gent.