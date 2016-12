Victorii importante pentru baschetbalistii echipelor din Cluj-Napoca si Oradea in cupele europene!

U Banca Transilvania Cluj-Napoca, in FIBA Europe Cup si CSM CSU Oradea, in Basketball Champions League, au reusit succese care le ofera sanse de a se califica in faza urmatoare. In schimb, BC Mures a pierdut al doilea meci consecutiv in FIBA Europe Cup.



Echipa de langa Somes, antrenata de fostul jucator Mihai Silvasan, s-a impus cu 79-69 (32-37)pe teren propriu in confruntarea cu formatia franceza Pau Laco Orthez, una dintre favoritele grupei O. Rezultat care a propulsat-o pe primul loc, la egalitate de puncte, 3, dar cu cosaveraj inferior (+1, fata de +25), fata de oaspeti. Clujenii vor juca acasa si urmatoarele partide, cu BK Pardubice, Cehia, pe 4 ianuarie 2017 si Alba Fehervar, Ungaria, o saptamana mai tarziu, dupa care va evolua in fieful teamului francez, pe 18.

In grupa K a aceleiasi competitie, BC Mures a pierdut la scor in fata propriilor suporteri, 76-90 (34-50) in fata celor de la Gaziantep, Turcia. Viitoarea adversara va fi Sodertalje Kings, Suedia, in a patra zi din luna ianuarie.

Oradenii pregatiti de Cristi Achim continua seria prestatiilor de calitate in Basketball Champions League, reusind o spectaculoasa victorie pe terenul echipei ruse Avtodor Saratov, 65-59, dupa ce la pauza conduceau cu 33-26.

Principalul marcator al intalnirii a fost americanul Zeno, 28. Continua sa conduca in grupa B Le Mans Sarthe, 17 puncte, urmata de Umana Reyer Venezia, 17, Kataja Basket, 16, CSM CSU Oradea, 15, Avtodor Saratov, 14 etc. Mai sunt patru etape programate in luna ianuarie, doua acasa, cu Le Mans Sarthe, Franta, pe 4 si Kataja Basket, Finlanda, doua saptamani mai tarziu si tot atatea pe terenuri straine, in Rusia, la Himki Regiunea Moscova, pe 10 si in Italia, la Umana Reyer Venezia.