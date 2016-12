Un suporter in varsta de 88 de ani va da lovitura de start la Dinamo – Steaua, in mansa tur a semifinalelor Cupei Ligii

Lovitura de incepere a derby-ului Dinamo vs Steaua, programat joi seara, la ora 20:30, pe Arena Nationala, in prima mansa a semifinalelor Cupei Ligii, va fi data de suporterul dinamovist Mircea Barbu, se arata intr-un comunicat remis Sport Total FM.



In varsta de 88 de ani, Mircea Barbu este nelipsit, de mai bine de sase decenii, de la meciurile dinamovistilor, oficiale sau amicale, cu Steaua sau cu ocupanta ultimului loc in clasament.

Mircea Barbu a fost in tribunele stadionului din „Stefan cel Mare” si la meciul care a consfintit castigarea primului titlu din istoria clubului, in 1955, cu legendarul antrenor Angelo Niculescu pe banca dinamovistilor, iar acasa, pe un perete din sufragerie, sta dovada acestei fidelitati unice: primul fular scos de FC Dinamo Bucuresti in 1992.

„Dinamo este echipa cu care am crescut! Pe stadionul Dinamo (n.n. – tribuna 0, sectorul 5) am stat si la primul titlu de campioni, in 1955, cu Angelo Niculescu pe banca echipei. Am venit la meciuri indiferent de locul ocupat in clasament pentru ca dragostea pentru Dinamo nu are adversari. Sa dea Dumnezeu sa fim sanatosi, sa sarbatorim impreuna cu echipa castigarea unui trofeu la finalul acestui sezon!„, a spus Mircea Barbu pentru suflarea dinamovista prin intermediul paginii de Facebook a clubului din „Stefan cel Mare”.

FC Dinamo Bucuresti ii multumeste public Domnului Mircea Barbu pentru atasamentul fata de culorile clubului!