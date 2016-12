Retrospectiva anului sportiv 2016 – noiembrie

Penultima luna a anului 2016 a debutat cu meciuri din preliminariile Europenelor de handbal masculin 2018. Au urmat partide din grupele Ligii Campionilor la fotbal si handbal, din Europa League, FIBA Europe Cup si Basketball Champions League, Turneul Campionilor la tenis, de la Londra, alegeri la Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

. Handbalistii nationalei Romaniei au castigat la Minsk, 26-23 cu Belarus, dupa care s-au impus si la Cluj-Napoca, 33-25 impotriva Poloniei

. Baschetbalistii de la U Banca Transilvania Cluj-Napoca obtin a treia victorie consecutiva in grupele FIBA Europe Cup, 65-63 acasa, cu Petrolina AEK Larnaca din Cipru. In Basketball Champions League, CSM CSU Oradea reuseste primul succes in grupa, 96-85 cu Avtodor Saratov, Rusia

. Egaluri fara goluri in grupele Europa League pentru Astra Giurgiu, acasa cu Viktoria Plzen si Steaua Bucuresti, in deplasare, la FC Zurich

. Tenismanul britanic Andy Murray castiga Mastersul 1000 de la Paris si trece, de la 7 noiembrie, pe primul loc in ierarhia ATP, detronandu-l pe sarbul Novak Djokovic, lider timp de patru ani si sapte luni

. Antrenorul danez Jakob Vestergaard, inlocuit de Aurelian Rosca la echipa feminina CSM Bucuresti

. Clubul Sportul Studentesc sarbatoreste implinirea centenarului la Sala Ronda a hotelului Intercontinental, oferind o serie de trofee unor foste glorii

. Andy Murray triumfa si la Turneul Campionilor, 6-3, 6-4 cu Novak Djokovic, consolidandu-si prima pozitie in clasamentul ATP

. FED Cup este castigata pentru a cincea oara de tenismanele din Cehia, 3-2 cu Franta, la Strasbourg

. Serbia-Romania 19-8 in primul meci din preliminariile Ligii Mondiale de polo pe apa

. Mihai Covaliu, ales presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, cu 128 voturi, fata de 68 obtinute de Gabriela Szabo. Vicepresdinti vor fi Camelia Potec, 151 voturi, Alexandru Dedu, 150 si Octavian Morariu, membru CIO. George Boroi, fostul comandant al CSA Steaua, propus de noul presedinte ca secretar general, a fost aprobat in unanimitate de membrii Comitetului Executiv alesi pe 15 noiembrie la Casa Olimpica

. Handbalistii de la Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in grupa B a Ligii Campionilor, dupa victoria, 30-25 cu Holstebro, Danemarca

. Nationala de baschet feminin a Romaniei, eliminata din cursa pentru accederea la Europenele de anul viitor dupa infrangerea in fata Israelului, 51-62, la Cluj-Napoca

. CSM Bucuresti se califica in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin, in urma victoriei cu 26-20 de pe teren propriu, cu danezele de la FC Midtjylland

. Luptatorul Stefan Gheorghita va primi medalia de bronz a categoriei 74 kilograme a stilului libere, la Jocurile Olimpice din 2008, de la Beijing, dupa descalificarea uzbekului Soslan Togiev, depistat pozitiv. Romania va avea noua trofee la aceasta editie, patru de aur, una de argint si patru de bronz

. Antrenorul Edi Iordanescu, demis de TSKA Sofia

. U Banca Transilvania Cluj-Napoca se impune si pe terenul baschetbalistilor de la Petrolina AEK Larnaca, 71-66 si se califica in grupele principale de pe locul secund unde va merge si BC Mures

. Nationala feminina de handbal a Ungariei castiga Trofeul Carpati de la Cluj-Napoca, 29-24 cu Romania

. Echipa de tenis a Argentinei cucereste in premiera Cupa Davis, 3-2 cu Croatia, la Zagreb

. Pilotul german Nico Rosberg-Mercedes se impune pentru prima oara in Formula 1, devansandu-l cu cinci puncte pe coechipierul britanic Lewis Hamilton. Dupa care-si anunta retragerea din activitate

. Fosta atleta Monica Iagar, presedinte interimar la clubul Dinamo Bucuresti, in urma expirarii mandatului lui George Cosac

. Reprezentativa „frunzei de stejar” invinge Canada, cu 21-16 si Uruguay, scor 36-10 in meciuri test

. Potaissa Turda se califica in optimile Challenge Cup la handbal masculin, in urma a doua victorii, 32-23 si 43-19 cu Dobrudja Dobric din Bulgaria

. Duble succese romanesti in grupele Europa League, cu acelasi scor, 2-1: Steaua, pe Arena Nationala, cu Osmanlispor, Turcia si Astra Giurgiu, pe terenul Austriei Viena.