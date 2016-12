Locotenent-colonelul Florin Talpan, juristul care l-a lasat pe Gigi Becali fara dreptul de a folosi numele „Steaua Bucuresti”, a lansat un atac fara precedent la adresa superiorilor sai din cadrul CSA Steaua si al Ministerului Apararii Nationale, dupa decizia de miercuri a Curtii de Apel Bucuresti.



In exclusivitate pentru Ziare.com, Talpan a afirmat ca demersurile sale in instanta nu au fost sprijinte deloc de superiorii sai. Dimpotriva, Talpan spune ca acestia au incercat in mod constant sa-i puna piedici.

„Nu am avut langa mine niciun sprijin din partea fostei conduceri a CSA Steaua, nici a actualei conduceri a CSA si nici a Ministerului Apararii Nationalei. Din contra, unele persoane cu functie de conducere mi-au pus piedici in apararea intereselor institutiei statului CSA Steaua in demersurile legale.

Cu toate acestea, desi inca nu voi numi aceste persoane care mi-au pus piedici, ministrul si conducerea ministerului le cunosc foarte bine din multitudinea de memorii pe care le-am inaintat atat ministrului cat si structurilor abilitate din MApN si impotriva carora nu a fost luata nicio masura pana in prezent. Sper ca noul ministru al Apararii sa dispuna masuri impotriva tuturor celor care se fac responsabili. Vreau sa le multumesc celor care au fost alaturi de mine in demersul de a conserva brandul Steaua Bucuresti, care apartine exclusiv CSA Steaua Bucuresti, cel care l-a creat si conservat„, a spus Talpan, care a solicitat, apoi, ca viitorul ministru al Apararii sa-i demita pe cei despre care spune ca i-au pus piedici in procesele cu echipa lui Becali.

„Sper ca noul ministru al Apararii Nationale sa dispuna de urgenta masuri pentru destituirea tuturor celor care se fac vinovati, care au incercat sa musamalizeze problemele foarte grave prezentate de mine. Nu ar fi existat aceste probleme daca fostul comandant George Boroi, conducerea clubului si unii sefi de directie din cadrul Ministerului ar fi respectat prevederile actelor normative in vigoare„, a adaugat Talpan.

Reprezentantul CSA Steaua a mai afirmat ca demersurile sale din instanta au fost ghidate doar din dorinta a face dreptate in acest caz.

„Celor care imi critica munca le spun ca mi-am facut datoria si am incercat sa nu dezamagesc milioanele de suporteri stelisti. Pot sa-i asigur pe acestia ca pot face mult mai mult pentru CSA Steaua daca as avea posibilitatea sa ma implic mai mult la nivel de conducere. Sper ca ministrul Apararii Nationale sa-mi aprecieze macar de acum incolo munca si sa fie alaturi de mine in continuare pentru a apara acest bun national al statului roman„, a mai spus Talpan, care a explicat de ce este atat de importanta Steaua pentru MApN.

„Brandul Steaua Bucuresti este un bun national. Steaua este brand notoriu romanesc, suta la suta de stat, cu un palmares de invidiat de oricare club din lume la toate sectiile sportive. Suntem prea concentrati pe noi si pe profit pentru a renunta la drepturile obtinute de parintii nostri si la mostenirea copiilor nostri. Exista intr-adevar o legatura puternica intre CSA Steaua si MApn: lupta pentru dreptate si drepturi: unii o fac pe calea razboiului, altii pe cai judiciare„, a mentionat acesta.

In incheiere, Talpan a vorbit si desore victoria de la Curtea de Apel, unde s-a decis ca echipa de fotbal condusa de Becali sa nu mai aiba dreptul sa foloseasca numele „Steaua Bucuresti”: „Este o victorie binemeritata. Am muncit foarte mult pentru a castiga acest dosar. Sunt multumit ca instanta a tinut cont de toate probele depuse la dosarul cauzei, care duceau un mod evident la concluzia ca exista un singur clubul Steaua Bucuresti si acesta este in mod evident Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Nu pot exista mai multe cluburi cu denumirea Steaua”.