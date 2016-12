Clubul patronat de Gigi Becali, FC SC Steaua SA, a pierdut in instanta dreptul de a se numi Steaua, iar Marius Lacatus, unul dintre fotbalistii de legenda al echipei ros-albastre, a comentat la Dolce Sport cum va influenta aceasta situatie proiectul celor de la CSA Steaua, care vor infiinta o echipa cu numele „Steaua Bucuresti”, Lacatus fiind coordonatorul acestui proiect.



„Eu voi fi la echipa unde este palmaresul pana in 2003 si tot brandul Steaua.

Eu sunt o persoana care nu se bucura de raul altuia. Sunt sigur ca lui Gigi Becali nu i-a cazut deloc bine aceasta veste. Pe mine nu ma deranjeaza daca echipei lui Gigi i se spune Steaua.

Nu cred ca ar trebui ca pe Gigi sa-l intereseze daca Marius Lacatus mai are bani si cati mai are. Ii transmit eu ca Lacatus are bani, nu trebuie sa-l preocupe pe el. Eu nu l-am cautat niciodata pe Gigi ca sa antrenez la Steaua si nici n-am apelat la impresari care sa vorbeasca cu el. El m-a facut sa ma intorc din drum de la niste echipe unde as fi castigat mult mai mult decât la Steaua. El m-a cautat.

Nu sunt persoana care sa urasca pe cineva. Nu am nimic cu Gigi Becali, nici cu MM Stoica, nici cu Vali Argaseala sau Reghecampf.

Vrem sa ajungem cat mai repede in prima liga, sa reprezentam clubul la nivel international„, a declarat Lacatus la Dolce Sport.