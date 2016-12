Joi seara, de la ora 20:30, pe Arena Nationala, in meciul tur din cadrul semifinalelor Cupei Ligii, Dinamo si Steaua se intalnesc pentru a doua oara in acest sezon, dupa succesul „cainilor”, cu 3-1, in campionat, in urma cu mai putin de o luna, partida urmand a pune punct intreg anului fotbalistic 2016. Intalnirea va fi transmisa de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV si LIVETEXT pe www.SPTFM.ro.

In urma acelui rezultat, Dinamo a ajuns la opt meciuri consecutive fara infrangere in fata marii rivale, in toate competitiile, cea mai lunga serie pozitiva a „cainilor” in istoria duelurilor directe cu ros-albastrii.

Echipele probabile



Dinamo: Brănescu – Ceccarelli, Nedelcearu, Maric – Romera, Palici, Nistor, Oliva – Hanca, Rotariu, V. Lazăr.

Steaua: Fl. Niţă – Enache, Tamaş, Toşca, Momcilovici – V. Achim, Ov. Popescu – Jakolis, Boldrin, De Amorim – Adi Popa.