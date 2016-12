Gigi Becali a pierdut dreptul de a mai folosi marca Steaua! Decizia se poate ataca.

UPDATE / Prima reactie a lui Gigi Becali dupa ce a pierdut dreptul de a folosi numele de Steaua, conform unei surse din cadrul Stelei pentru ProTV: „S-a terminat, de maine inchidem taraba. Nu mai putem folosi numele Steaua. Nu stiu ce se va intampla, deocamdata ne gandim la meciul cu Dinamo”.

Dolce Sport a aflat ca, printr-o decizie judecatoreasca, anuntata miercuri, clubul patronat de Gigi Becali, FC Steaua Bucuresti SA, nu va mai avea dreptul de a mai folosi numele ”Steaua”! Probabil, Becali va fi nevoit sa revina la titulatura de ”FCSB”. Decizia va putea fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.



Practic, echipa lui Becali nu va mai putea folosi numele „Steaua” in competitiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice forma si in inscrierile in asociatiile si federatiile sportive.

„In dosarul nr. 31705/3/2015 – Admite apelul. Schimba sentinta apelata in sensul ca: Admite in parte actiunea. Interzice paratei SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA sa foloseasca fara consimtamantul reclamantei semnele „Steaua”, „Steaua Bucuresti” sau a unor semne similare in activitatea comerciala, inclusiv in cuprinsul denumirii comerciale si in special in competitiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice forma, in inscrierile in asociatiile si federatiile sportive.

Obliga pe parata ONRC la efectuarea radierii elementelor „Steaua Bucuresti” din cuprinsul denumirii comerciale a paratei SC Fotbal Steaua Bucuresti SA. Respinge cererea de acordare a daunelor cominatorii. Obliga pe intimata parata SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA la plata cheltuielilor de judecata catre apelanta-reclamanta efectuate in prima instanta si apel, in suma de 450 lei. Cu recurs. Pronuntata in sedinta publica”, se arata intr-un comunicat remis digisport.ro de catre reprezentantii Curtii de Apel a Tribunalului Bucuresti.

FCSB castigase un proces in luna mai 2016, in urma caruia s-a decis ca echipa lui Gigi Becali poate folosi marca Steaua. CSA a atacat decizia la Curtea de Apel si a avut castig de cauza.