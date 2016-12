Acelasi Florin Talpan, juristul care a reprezentat CSA Steaua in procesul pentru dreptul de folosire al numelui „Steaua Bucuresti”, a furnizat Ziare.com doua documente prin care il acuza pe Gigi Becali ca a falsificat statutul de functionare al echipei, din momentul ruperii de Armata!



Talpan face referire la raportul de la finalul sedintei in care s-a infiintat „Asociatia Fotbal Club Steaua Bucuresti”. Acest raport este din 1998, dar in el se prevede ca asociatia functioneaza dupa o ordonanta de urgenta aparuta doi ani mai tarziu.

„SC FC Steaua Bucuresti a incercat sa induca in eroare instantele de judecata, depunand la dosarul cauzei inscrisuri pe care nu le-a putut sa le prezinte in original, in opinia mea fiind false. Spre exemplu, raportul numarul 910 din 19 iunie 1998 are atasat un statut al Asociatiei FC Steaua Bucuresti, in care la articolul 2 se face referire la ordonanta numarul 26/2000. Cum a fost posibil sa se inainteze un raport in 1998 in care s-a atasat statutul din 2000? Plus ca pe acel raport nu exista semnatura ministrului„, a spus Florin Talpan pentru Ziare.com.

Mai mult, Talpan il acuza pe Becali de faptul ca a preluat in mod fraudulos Steaua, dar si ca i-a mintit pe ceilalti membri fondatori: „George Becali a incercat sa preia in mod fraudulos echipa de fotbal, tinand o sedinta a Adunarii Generale a Asociatiei si supanand la vot o presupusa infiintare a unei societati comerciale pentru a produce dividente, cand de fapt singurul scop era infiintarea unei societati in care sa detina tot controlul si practic sa-si insuseasca intreaga echipa de fotbal si numele Steaua Bucuresti.

Faptul ca acest lucru s-a si intamplat, prin inlaturarea ca actionar a Asociatiei din societatea comerciala in scurt timp si preluarea actiunilor de catre George Becali, arata si mai mult reaua sa credinta„.

Talpan a vorbit si despre palmaresul Stelei, pe care echipa de fotbal patronata de Becali nu l-a detinut niciodata.

„SC FC Steaua Bucuresti SA nu a primit niciodata palmaresul obtinut de CSA Steaua. Palmaresul echipei de fotbal al CSA Steaua apartine in exclusivitate, conform legii, CSA Steaua, facand parte din patrimoniul acesteia.

SC FC Steaua Bucuresti SA si-a insusit pe nedrept acest palmares inca de la infiintarea societatii. Aceasta stare de fapt a condus la deprecierea aproape iremediabila a imaginii si blazonului brandului, atat pe plan intern cat si international, prin actiunile rusinoase ale conducerii, care au culminat cu condamnari penale ale acestora„, a conchis Talpan.