Crystal Palace s-a despartit de Alan Pardew! Ultimul fost selectioner al Angliei este favorit sa preia echipa

Echipa din sudul Londrei a inceput anul 2015 cu Pardew pe banca si a reusit sa se mentina in Premier League, terminand pe locul 15, dar sa si joace, pentru prima data in istorie, in finala FA Cup, pierduta in fata lui Man. United, cu 0-2. Din pacate, in acest sezon, dupa 17 etape, in care a bifat 4 victorii si 3 remize – locul 17, londonezii l-au indepartat pe tehnicianul englez, dar nu-l vor lasa cu buzunarele goale pe cel care a imbracat tricoul „vulturilor” de 128 de ori in cariera: Pardew va incasa 5 milioane de lire sterline!



„Vrem sa ne exprima recunostinta sincera pentru serviciile incredibile oferite de Alan, atat in perioada in care a fost manager cat si in trecut ca jucator. In perioada in care a fost la club, munca si dedicatia depusa de Alan nu pot fi contestate, a imbunatatit clubul in multe zone si ii dorim tot binele in viitor.



Cu meciurile care vin acum cu viteza in perioada sarbatorilor, clubul spera sa anunte pe cineva in locul lui cat se poate de rapid, insa nu putem anunta nimic pe acest subiect in acest moment„ a spus presedintele clubului, Steve Parish, intr-un comunicat oficial.

Conform presei din Anglia, Sam Allardyce este favorit sa-l inlocuiasca pe Pardew.