Jucatorii de la ACS Poli Timisoara au evoluat, miercuri, la Tirgu Mures, cu numere scrise cu carioca pe tricouri, de antrenorul Ionut Popa. Echipa din vestul tarii a ajuns in aceasta situatie penibila, dupa ce ardelenii au invocat ca au doar un singur echipament.



”Noi am venit cu doua randuri de tricoruri, violet si negru, dar arbitrul nu ne-a dat voie sa folosim niciunul, pentru ca semanau cu ale muresenilor. Cei de la Targu Mures puteau sa fie mai intelegatori, dar au spus ca au un singur echipament. Asta a fost! Bine ca am castigat si am luat o optiune importanta pentru calificarea in finala Cupei Ligii, unde as vrea sa jucam cu Steaua”, a explicat Adrian Neagu, manager sportiv la ACS Poli Timisoara, pentru libertatea.ro.

Cu doua ore inaintea inceperii meciului cu ASA Tg. Mures, prima mansa din semifinalele Cupei Ligii, timisoreanii au inceput sa numeroteze tricourile de incalzire. In acest timp, magazinerul echipei ACS Poli s-a dus la magazinul din Targu Mures al sponsorului tehnic si a venit cu un rand de tricouri albe.

Antrenorul Ionut Popa a facut oficiile de imprimator. ”Eu am tinut tricourile intinse, iar mister Popa a desenat numerele cu carioca. Se pricepe, dar a facut si unele mai strambe. Optul lui Croitoru a iesit foarte stramb”, a explicat atacantul Alexandru Popovici, care a marcat golul de 4-2 pentru ACS Poli Timisoara, in ultimul minut de prelungiri, dupa care a zbughit-o la cabine fara sa mai astepte fluierul de final al meciului.

Tehnicianul Ionut Popa a povestit in stilul sau caracteristic episodul: ”Normal, ca eu am desenat numerele de pe tricouri, doar sunt cel mai destept de acolo. Stiu sa fac vreo cinci caractere de cifre si litere. La liceu, eram meserias la desen tehnic.

Colegii veneau la mine sa le fac lucrarile, dar nu le faceam gratis. Le luam la fraieri cate 25 de lei pentru o plansa A4 sau A3. Faceam bani. Pe atunci, salariu era 900 de lei. O sa va mire, dar tot eu am desenat si reclamele de la baza mea sportiva de la Arad”.