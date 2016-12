Primul jucator care s-a despartit de Steaua! La ultimul meci in tricoul ros-albastru a primit direct cartonasul rosu

In meciul cu ACS Poli, castigat de Steaua cu 1-0, pe Arena Nationala, ultimul pe 2016, in Liga 1, Alexandru Bourceanu a fost eliminat si suspendat pentru urmatoarele trei meciuri. Prin urmare, mijlocasul va absenta la mansa tur a semifinalei din Cupa Ligii, cu Dinamo, si la duelurile cu CFR Cluj si Voluntari in Liga 1.



Prin urmare, Bourceanu nu s-a prezentat la ultimul antrenament al Stelei, primind liber din partea lui Laurentiu Reghecampf. Totodata, contractul mijlocasului de 31 de ani va expira pe 31 decembrie si acum e liber sa-si caute echipa.