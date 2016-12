CS Tunari, locul 5 in seria a II-a din Liga 3, la un punct de locul 2, nu va mai continua acest sezon in 2017, dupa ce primaria comunei a decis sa desfiinteze sectioa de fotbal, informeaza ilfovsport.ro. Tudorel Dumitru, antrenorul principal, a vorbit despre situatia in care se afla echipa, inaintea Craciunului.



„M-au depasit anumite probleme sau nu le-am cunoscut, dar sa speram ca nu e o decizie definitiva. Am fost informati de decizia luata de domnul primar, dar ar fi pacat pentru o comuna ca Tunari sa piarda echipa de fotbal atat de repede.

Ne-a caracterizat seriozitatea si deschiderea dectre dialog cu jucatorii. Imi pare rau ca s-a ajuns aici, imi propusesem mult mai multe. Jucatorii sunt cu banii la zi, nu am avut niciun fel de problema de acest gen. E adevarat ca salariile sunt mici, dar nu s-au intarziat niciodata. Ni s-a spus sa ne cautam echipa, pentru ca pana la 31 decembrie suntem platiti.„, a declarata tehnicianul Tunariului, in cadrul emisunii „Trafic sport”.

CS Tunari a promovat in 2012 in Liga a III-a.