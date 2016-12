Laurentiu Reghecampf, antrenorul Stelei, a vorbit intr-o conferinta de presa despre marele derby, care se va disputa joi, in Cupa Ligii. Acesta a anuntat lipsa lui Golubovic din lotul echipei si si-a exprimat convingerea ca elevii sai vor face un meci bun.

„Ultimul meci sa ne ajute sa ne spalam putin dupa ultimul meci cu Dinamo, cand am avut meciul in mana si l-am pierdut. Avem solutii pe dreapta, Jakolis, Enache, Ovidiu Popescu. in mijloc Boldrin, Achim, Moke. Sunt convins ca baietii vor face un meci foarte bun si ca vor castiga.

Nu ma intereseaza cum va juca Dinamo, ci ca noi sa fim atenti si sa nu mai gresim. Am analizat cu jucatorii golurile de la ultimul meci cu Dinamo. Pacat ca am pierdut asa usor un meci. Ne puteam comporta mult mai bine, am vazut golurile impreuna, sper ca maine seara sa fie altceva.

Golubovic nu este in lot, pentru ca a spus ca vrea sa plece, este cerinta lui. Vom vedea. Mai este un meci, dupa care vom analiza ce s-a intamplat pana acum si vom lua decizia cea mai buna pentru echipa noastra. Eu sper sa castigam meciul cu Dinamo, de acum.

Nu-mi place sa fac nunta si nici inmormantare dupa meciuri. Nu este un meci decisiv. Maine seara vor juca niste jucatori iar in retur vor juca altii. Nu stiu daca jucatori de acum de la Dinamo vor juca pentru noi in retur. Vom vedea asta. Oricum, de la anul vrem sa fim mult mai puternici.”, a declarat Laurentiu Reghecampf, conform Digi Sport.