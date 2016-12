Ioan Andone a vorbit despre meciul din Cupa Ligii, impotriva Stelei si a marturisit cum isi va organiza echipa. De asemenea, acesta a declarat ca derby-ul este intotdeauna asteptat si l-ar juca si in Ajunul Craciunului.

„Un meci special pentru noi, mai ales ca ultimul meci nu a fost deloc bun. in ultimul meci contra Stelei, am inscris 3 goluri si sper ca si maine sa fie la fel. La Iasi au fost probleme. Filip nu era refacut complet, l-am schimbat si de acolo au pornit problemele. Maine, cred ca voi schimba, trebuie sa inscriem. O sa fac o echipa mai ofensiva. Voi reveni la 4-3-3.

Trebuie sa avem o strategie buna si macar spre sfarsit e an sa le facem o bucurie suporterilor nostri. Nici ei nu sunt intr-o perioada foarte buna, dar intr-un derby joci altfel. Steaua e o echipa cu calitate tehnica foarte buna si in pregatirea tehnica ne axam pe jocul nostru, ce greseli am facut si ce trebuie schimbat. Un meci contra Stelei il astepti tot timpul, cred ca si in Ajun de Craciun ai juca cu Steaua”, a declarat Ioan Andone, conform Dolce Sport.