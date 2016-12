Marcel Popescu, presedintele formatiei CS „U” Craiova, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei, despre posibilul transfer al lui Bogdan Vatajelu, dar si despre problemele de arbitraj.

„Vatajelu este mai mult plecat decat ramas, mai sunt procedee de definitivat, ultimele detalii vizavi de contract. Plecarea lui nu ar trebui sa fie o drama pentru noi, orice echipa traieste si din transferuri.

Vrem sa aducem jucatori pe pozitiile pe care le avem descoperite si nu nominal. Incercam sa luam ceva ce nu avem.

Problema noastra nu a fost subtirimea lotului. Pe noi ne-au depunctat arbitri, totusi suntem la un punct in spatele Stelei in playoff, daca se impart punctele. Craiova a fost dezavantajata, lucru confirmat de statistici, specialisti, ziaristi.

Nu e nicio problema daca se greseste, dar sa nu fie premeditare. Prea evidente sunt greselile de arbitraj. Clasamentul in momentul de fata este fals, iar arbitri sunt cei care l-au stabilit. Campionatul nu are o tinuta europeana cu toate ca am avut doua echipe in cupele europene.

Vatajelu pleaca in strainatate. Cand iei ce este mai bun de la adversari, nu stiu daca te intaresti, dar adversarul este slabit, asta e o realitate.

Finalul de campionat se va juca pe noul stadion, playoff-ul se va juca acolo. Ca va fi luna martie sau luna aprilie nu pot sa definesc.”, a declarat Marcel Popescu, in cadrul emisiunii Executii in direct.