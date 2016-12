CS Balotesti, una dintre echipele care se afla pe loc retrogradabil in Liga 2, locul 16, cu doar 13 puncte, dupa 18 etape, a ramas fara antrenorul mprincipal, Cornel Nica, in urma rezultatelor dezamagitoare (doar 3 victorii si 4 remize). Directorul sportiv al clubului ilfovean, Catalin Imparatu”, a vorbit despre situatia in care se afla echipa la finalul anului 2016.



„O sa facem vreo 5 transferuri, tineri mai buni decat ce avem. Herea va ramane, desi a fost curtat intens de Calarasi. Daca va pleca, o va face doar in Liga 1. Speram ca in 2017 sa revenim mai buni si la startul noului sezon sa avem alte obiective.

Ne-am inteles cu domnul Cornel Nica sa reziliem contractul, din cauza rezultatelor. Noul antrenor va fi numit inaintea programului de pregatire, un antrenor cu personalitate si experienta.