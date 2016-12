Sergiu Hanca si Valentin Lazar, jucatorii formatiei din Stefan cel Mare, au vorbit in cadrul unei conferinte de presa, despre meciul din Cupa Ligii, impotriva Stelei, care se va disputa joi, pe Arena Nationala.

„E ultimul meci al sezonului si ma bucur ca avem sansa sa terminam acest an cu capul sus, sa castigam in fata Stelei si sa-i facem pe toti fericiti. E o motivatie sa jucam cu ei si sper sa castigam. Ei spun ca este un meci banal cu noi, dar isi doresc sa castige. 100% vor incerca sa obtina victoria, pentru ca vor revansa. Nu au mai castigat impotriva noastra de 8 meciuri. Pentru mine a fost un an bun, dar la nivel de echipa, as fi vrut sa facem mai mult si sa fim in fata”, a declarat Hanca.

„Vreau sa fac un meci bun, atat eu, cat si echipa. Avem nevoie de un rezultat bun, pentru ca este catalogat ca si un meci acasa si trebuie sa facem un meci bun pentru ca in primavara sa ne calificam in Cupa Ligii. Daca vom fi schimbati si rezultatul va fi de partea noastra, voi merge in galerie. Meciul cu Steaua va fi complet diferit de cel de la Iasi”, a declarat Lazar, conform Dolce Sport.