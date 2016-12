Comisia de Disciplina a FRF a luat o prima decizie in cazul meciului ASA Tg. Mures – Pandurii, incheiat dupa o repriza si trei munte din a doua!

UPDATE / Comisia de Disciplina a hotarat ca pe data de 11 ianuarie sa fie rejudecat cazul, urmand ca la aceasta data sa fie audiati arbitrii, dar si observatorii partidei.

In cursul zilei de miercuri vom afla verdictul in cazul meciului ASA Tg. Mures – Pandurii, din ultima etapa a anului in Liga 1, scor 2-0 (Gabi Muresan ’19 si Vlad Morar ’37), incheiat dupa trei minute din repriza secunda, dupa ce oaspetii au refuzat sa mai iasa de la cabine pentru a mai continua jocul pe terenul inghetat.