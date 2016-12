La cei 70 de ani impliniti in aprilie, fostul antrenor Ioan Sdrobis, cunoscut in fotbalul romanesc drept „Parintele”, a facut o scurta radiografie a Ligii 1 in care a vorbit despre Sumudica, Mutu, Alibec sau FC Viitorul.

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA

„Mutu are inca apucaturile de fotbalist. La cum vorbeste, are inca jambierele si ghetele in picioare! Nu inteleg de ce Andone ii accepta aceste declaratii, ca Mutu este o problema pentru Andone si nu-si poate face in liniste treaba, asta e clar. Trebuia pus la punct de la inceput … Si Negoita ii permite si nu inteleg de ce. Problema e ca nu numai la Dinamo exista aceste probleme. Patronul nu stie sa fie patron la o echipa din Romania. Sa se uite in vest, unde patronul nici nu se vede, nici nu se stie cine e …

Alibec? Cred ca nici nu-i va baga in seama. Este un jucator foarte bun si va face cum il va taia capul. Daca cineva va indrazni sa-i dea lectii va avea numai de pierdut. Astfel de jucatori trebuie lasati sa joace cum vor ei si unde vor ei. Ce daca fumeaza? Dar e un talent si Romania nu prea mai are talente. Este libertin si trebuie lasat asa, ca asa stie sa joace fotbal. Si Maradona sau Pasarela… Am o revista cu echipa Argentinei si am o poza in care se vedeau sapte tigari aprinse in cabina, dar ce puteai sa le faci, ca jucau fotbal? Eu am avut jucatori talentati la fiecare echipa si mai toti aveau probleme cu tigarile, cu bautura. Am avut Otelul ala bun. Le dadeam eu jucatorilor sa bea un Merlot la masa, nu pe ascuns, si am castigat si am dus echipa in cupele europene. Sau Rooney, Gerrard, jucatori adevarati, chiar daca se mai pilesc si ei.

Clubul Astra trebuie sa-i multumeasca lui Sumudica pentru ca Europa a ajuns sa-l cunoasca. Asa cum este el, o gluma, dar este meritul lui si trebuie luat ca atare, felicitat, pentru ca Romania va juca in continuare in Europa. Imaginati-va la ce nivel a ajuns fotbalul romanesc daca Sumudica e cel mai bun antrenor …

Nu este nicio surpriza ca Viitorul lui Hagi e pe primul loc in Liga 1. Asta inseamna sa tratezi serios fotbalul! Hagi a primit de la fotbal foarte mult si da inapoi la fel de mult! La noi merge vorba aceea, «in tara orbilor, chiorul este imparat!»

Din pacate, pariurile sportive s-au infiltarat in Liga 1 si Liga a II-a, la anumite partide, din cauza saraciei, a salariilor neplatite la timp sau deloc„, a declarat Ioan Sdrobis, in cadrul emisiunii „Trafic sport”.

Fostul antrenor al echipelor CSM Resita, Dacia Unirea Braila, FC Baia Mare, Otelul Galati, „U” Cluj si FC Farul, Ioan Sdrobis a fost cooptat in echipa de scouteri a lui Dinamo, in 2011, dar a fost indepartat dupa numai doi ani.