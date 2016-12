Florin Chivulete, reprezentantul echipei Unirea Tarlungeni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre problemele din cadrul acestei formatii. Acesta este dezamagit de Consiliul Local care nu ofera ajutor financiar pentru continuarea activitatii echipei.

„E un moment destul de trist pentru Tarlungeni pentru ca nu am putut sa gasim solutia financiara sa organizam partida cu Braila.

Primaria a promis ca va sustine financiar echipa, s-a facut si un contract, insa, bursc nu a mai gasit solutia sa vina in sprijinul echipei din punct de vedere financiar.

Asteptam in aceasta iarna sa gasim solutiile pentru a salva aceasta echipa.

Am jucat in Cupa cu ASA Targu Mures si am pus o presiune sa primim jumatate din costuri, noi am platit toti banii in organizarea acestui meci si nu am primit jumatatea respectiva inapoi. In Cupa, echipele pun jumate-jumate la organizarea meciului.

Consiliul Local trebuia sa intervina cand ne-a fost greu, nu era o suma prea mare pentru ei.

Gheorghe Serban a facut eforturi uriase pentru a sustine echipa in deplasarea de la Suceava, dar daca tragem linie, e foarte greu sa rezistam.

Centrul de copii si juniori are sase echipe, iar acestea necesita niste investitii. 3000-4000 de lei pe saptamana se duc pe partidele centrelor de copii si juniori.

Anul acesta, retrogradarea nu se va face din punct de vedere fotbalistic, ci din cauza acestor probleme ale echipelor”, a declarat Florin Chivulete in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.