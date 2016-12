Clubul sportiv CSM Bucuresti ia in calcul posibilitatea de a infiinta o echipa de fotbal sau de a prelua cluburi precum Sportul Stundentesc sau Rapid.

Primaria Municipiului Bucuresti poate investi sume considerabile in fotbal, pentru a aduce performante si in acest sport, precum au reusit la volei, fetele fiind castigatoarele Ligii Campionilor.

Alin Petrache, directorul general al CSM Bucuresti se gandeste serios la posibilitatea preluarii Rapidului, care desi se afla in faliment, are in spate, o istorie semnificativa fotbalului romanesc.

„In cel mai scurt timp vreau sa devenim cel mai important club din Capitala, iar in 3-4 ani chiar din Romania. Deja am inclus sase ramuri noi in proiect, yahting, caiac, fotbal, polo feminin si masculin si scrima. Cand vorbim de o ramura, vorbim de copii, juniori si seniori. Eu am cerut dublarea bugetului, care anul acesta a fost de 10 milioane de euro.

CSM Bucuresti va avea echipa de fotbal, cu grupe de copiii si juniori, dar si cu echipa de seniori. Deocamdata asteptam aprobarea primarului si a celor din Consiliul Local. Cand se va da unde verde, vom vedea ce solutie alegem. Nu e asa greu de facut acest proiect.

Sunt doua cluburi in Bucuresti cu o mare traditie care se zbat in mediocritate, Sportul Studentesc si Rapid. Sunt cluburi de traditie, cu palmares frumos, iar in cazul Rapidului, si cu o galerie fantastica. Aceste cluburi au si grupe de copii si juniori, care functioneaza asa cum pot. Putem prelua una dintre ele pentru a o ridica la nivelul la care ar trebui sa fie. Fotbalul este un sport care manânca bani multi daca nu e manageriat corespunzator”, a declarat Petrache pentru Adevarul.