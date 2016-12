Stefan Birtalan, fostul mare sportiv din componenta lotului echipei nationale de handbal a Romaniei care a castigat argintul la Montreal in anul 1976, a vorbit in exclusivitate pentru Sport Total FM despre unicul derby la handbal dintre Steaua si Dinamo, dar si despre incidentele petrecute in tribune.

La meciul de handbal disputat miercuri, dintre Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria „cainilor”, la scorul de 22-19, au avut loc incidente neplacute in tribune, iar jandarmeria a fost nevoita sa intervina. Portarul dinamovist a fost scuipat de catre suporterii echipei adverse, in Sala Polivalenta, iar crainicul a anuntat sa se renunte la aceste manifestari. Stefan Birtalan a comentat incidentele intamplate:

„A fost un moment neplacut, oamenii care fac asa ceva nu pot fi numiti suporteri. Nu sunt de acord cu aceasta atitudine. Se intampla din pacate, iar aceasta atitudine vine din alte sporturi. In sporturile de echipa, in afara de sportul rege, nu s a intamplat asa ceva. Eu nu pot sa ii inteleg. Ei depasesc limitele cand sunt vazuti la televizor sa iasa in evidenta.

A fost un derby pe care l-a savurat toata lumea. Ma bucur ca acest meci s-a jucat in Sala Polivalenta pentru ca a venit multa lume.

Desi sunt stelist a fost o victorie dinamovista meritata. Steaua in timp va suda echipa, jucatorii se vor intelege mai bine. O echipa nu se face de pe o zi pe alta, de pe un sezon pe altul. Rezultatele nu vin de azi pe maine. Si steaua si dinamo sunt doua entitati sportive care doresc performanta si eu le acord incredere.

Lipsa sponsorilor din jurul echipelor ma surprinde. Toti care au posibilitatea sa sponsorizeze cer performanta, dar performanta se face prin sponsori. Echipele trebuie sa aiba conditiile necesare sa creasca jucatori. Trebuie sa ii pregatim de mici pentru a face performanta cand sunt mari. A fost un atu al nostru pe care l-am abandonat in timp. Romania a fost de 4 ori campioana mondiala, trebuie sa le spunem oamenilor.

Sportul trebuie sa fie prioritar in viziunea unui stat. Nu stiu a cata, dar trebuie sa fie una din prioritati. Este una din verigile importante ale unei societati. Pentru acest lucru pasii trebuie facuti rapid.

Handbalul e un sport de traditie in romania si trebuie sustinut zi de zi. Si in celelale sporturi am fost deosebiti, la volei am jucat finala de liga campionilor. De ce sa nu facem lucrurile exact ca atunci?

Am senzatia ca noi, cei de pe vremuri, am avut mai multe conditii pentru a face performanta. Erau mai multi oameni focusati pe acest fapt.” a declarat Stefan Birtalan, in cadrul emisiunii Executii in direct.