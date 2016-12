CSA Steaua nu a platit taxa de timbru in procesul intentant clubului de fotbal!

UPDATE / Pe 28 septembrie, CSA a primit un ultimatum de cinci zile pentru a plati taxa in valoare de aproape 400.000 de euro, dar Armata nu a facut plata, informeaza Digi Sport. Mai mult, pe 24 noiembrie, Florin Talpan a facut o cerere de reducere a taxei, ceea ce inseamna ca pe 9 decembrie nu va incepe judecata pe fond.

Clubul Sportiv al Armatei era convins ca verdictul va fi unul favorabil si a luat act de decizia instanţei, care stabilise anterior ca in litigiul prin care CSA cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegala a marcii sa se achite taxa in valoare de aproape 400.000 de euro. Totusi, plata nu a fost inregistrata.

De mentionat si faptul ca Guvernul Romaniei a anuntat, in urma cu peste doua luni ca marca va fi scoasa la licitatie, pretul de pornire (3,69 milioane de euro) fiind stabilit sub forma unei taxe anuale. Acest lucru nu s-a petrecut, pentru ca Armata e nevoita si in acest caz sa plateasca taxa de timbru cu valoarea mentionata mai sus.

UPDATE / Clubul Sportiv al Armatei Steaua ii cere lui Gigi Becali despaguburi de aproximativ 37 milioane de euro, iar procesul aferent este pe cale sa inceapa.

Conform Ziare.com, Armata a platit in aceasta saptamana, taxa de timbru in valoare de 370 mii de euro.

Stirea initiala

Armata incearca azi, la Curtea de Apel Bucuresti, ultimul asalt impotriva lui Gigi Becali in razboiul pentru brandul Steaua.

Dupa ce a castigat marca „Fotbal Club Steaua Bucuresti”, clubul sportiv militar incearca sa obtina si interdictia ca firma patronata de Becali sa mai poarte acelasi nume si sa fie radiata practic de la Registrul Comertului. In mai, Becali a castigat o prima batalie, dar decizia o va lua Curtea de Apel Bucuresti, scrie StirileProTV.ro

Corespondentul ProTV Ovidiu Oanta relateaza ca Becali nu a venit in persoana, dar a trimis un avocat mai special – un fost consilier juridic al clubului sportiv al Armatei. Patronul Stelei mizeaza pe faptul ca acesta ar cunoaste multe dintre secretele privind modul in care a fost preluata echipa de fotbal si marca Steaua.

Numele lui Becali nu apare ca asociat sau administrator al firmei „Fotbal Club Steaua Bucuresti”. Apar in schimb apropiati de-ai sai – nepoti si cumnati – iar consiliul de administratie este condus de Valeriu Argaseala.

Clubul sportiv militar vrea, de asemenea, ca firma si, implicit Becali, sa plateasca despagubiri de peste 36 de milioane de euro pentru ca vreme de un deceniu a utilizat marca Steaua in mod nelegal.