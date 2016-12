Programul meciurilor CSM-ului in Grupa Principala 2 a Ligii Campionilor

Dupa incheierea partidelor din grupele preliminare ale Ligii Campionilor, EHF a dat publicitatii programul din cele doua grupe principale. Detinatoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM Bucuresti, va debuta in Grupa Principala 2, pe teren propriu, in 27 ianuarie, cu formatia norvegiana Larvik.



In grupa 2 liderul este Gyor (6 puncte), urmata de Team Esbjerg (6), Larvik (4), FC Midtjylland (4), Krim Ljubljana (2) si CSM Bucuresti (2).

De asemenea, in grupa 1 se vor confrunta Buducnost, care porneste din postura de lider, cu 8 puncte, FTC Budapesta (5), Metz Handball (4), Astrakhanocika (4), HC Vardar (3) si Thuringer HC (0). La Buducnost joaca si internationala Cristina Neagu.

Cum arata acum cele doua grupe principale:

EHF nu a anuntat datele fiecarei etape, dar pana la finalul acestora, in 12 martie, CSM va avea urmatorul program:

Krim – CSM

CSM – Team Esbjerg

Larvik – CSM

CSM – Krim

Team Esbjerg – CSM

In grupele principale, echipele pornesc cu punctajele acumulate in faza grupelor preliminare in partidele cu adversarele calificate si ele mai departe. Primele patru clasate in grupele principale se vor califica in faza sferturilor de finala, care se vor juca in dubla mansa eliminatorie, intre 7-16 aprilie, pentru ”biletele” din Final Four, programat la Budapesta, in 13-14 mai.

In 2016, CSM Bucuresti a castigat Liga Campionilor, fiind condusa atunci de antrenorul danez Kim Rasmussen, care a preluat ulterior nationala Ungariei.