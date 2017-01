Gigi Becali cauta o persoana care sa lupte impotriva lui Burleanu la alegerile FRF: „Domnul Becali nu se afla printre actionarii clubului, e un om in anturajul clubului, nu e patron!”

Gigi Becali, creditorul FC Steaua Bucuresti, intentioneaza sa se alieze cu Gica Hagi in incercarea de a-l inlocui pe Razvan Burleanu din fruntea FRF.



Latifundiarul a marturisit ca i-a propus chiar „Regelui” sa candideze la urmatoarele alegeri de la Federatie, insa acesta a refuzat ferm. In aceste conditii, Gigi va sustine un om agreat de Hagi, care sa aiba mari sanse sa-l invinga pe Burleanu.

„Am incercat sa il conving pe Hagi sa candideze la presedintia FRF. Mi-a zis ca nici nu vrea sa auda. In alte tari e obligatoriu sa fii administrator sau membru asociat in Federatie, nu e nicio incompatibilitate cu rolul sau de la Viitorul.

I-am zis sa gasim pe cineva care sa il bata pe asta 100%, sa scapam de el. El are o echipa de mici comunisti, nu ii bati usor„, a spus Becali la Digi Sport.

Conform sursei citate, Becali si Hagi ar avea deja un om care ar putea candida la alegeri. Acesta ar fi Cristian Bivolaru, actual director general al Viitorului si fost oficial UEFA si FRF.

Referitor la acest fapt presedintele FRF, Burleanu a afirmat: ”In 2018 vor fi alegeri si ma bucur ca vor fi mai multi candidati. Eu sigur voi candida. Oricum, in toate actele domnul Becali nu se regaseste printre actionarii clubului Steaua. E un om in anturajul clubului, dar nu e patron. Cand lucrezi prin interpusi mi se pare ca este o chestie asa, foarte ciudata …”, a spus Burleanu, la finalul Comitetului Executiv de luni, 24 octombrie.

Alegerile pentru sefia FRF vor fi organizate in prima jumatate a anului 2018.