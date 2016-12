Harghiteanul in varsta de 46 de ani ar fi ajuns la o intelegere cu patronul Alexandru Meszar, care l-a demis pe Roland Nagy, luni dimineata, dupa ultimul rezultat, 0-1 acasa cu Juventus Colentina, in etapa a 11-a.



„Am citit de schimbarile de la UTA, dar eu nu am vorbit cu nimeni de la clubul aradean. Am vazut meciurile echipei din Arad la TV si, din ceea ce mai stiu si eu, cred ca UTA are cel mai mare atuu din campionat, suporterii. In plus, am inteles ca e gata noul stadion, deci ar fi conditii de performanta. Mi-ar placea sa antrenez la Arad, doar ca pana in acest moment nu am primit nicio propunere in acest sens”, a declarat Tibor Selymes, conform sportarad.ro.

Tibor Selymes le-a mai antrenat, pana acum, pe FC Sopron (Ungaria), Liberty Salonta, Sportul Studentesc, Astra (de doua ori), FCM Targu Mures, Otelul Galati, Sageata Navodari si Delta Tulcea.

Selymes n-are nicio performanta notabila ca antrenor. El „traieste” din cele 46 de meciuri in „Generatia de Aur” a Romaniei, in anii 90.