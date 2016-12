Omul de afaceri Laszlo Dioszegi, propietarul unei brutarii celebre in Sfantul Gheorghe si patronul echipei de fotbal OSK Sepsi, a intervenit la Sport Toal FM pentru a ne vorbi despre starea de spirit din sanul echipei ce ocupa locul 5 in Liga a II-a, la primul an in acest esalon, una dintre surprizele placute ale primei parti a campionatului.



„Sa fiu sincer, noi ne-am gandit la unul dintre locurile 8-10. Este foarte bine locul pe care il ocupam acum, 5, dar nu vrem sa ne oprim aici! Este bine ca am inceput sa jucam fotbal si ca ne bucuram spectatorii meci de meci. Legat de acest aspect, vom mai aduce inca 1500 de scaune la stadion pentru a mari capacitatea la aproximativ 4000 de locuri. Speram sa realizam asta pana la meciul cu Craiova, din Cupa.

Eu ceea ce promit aia fac! Nu ne hazardam si nu promitem doar de dragul de a promite. De asta ma si bucur de anumiti sponsori, care decis sa vina langa mine pentru a sprijini aceasta. Sponsorul nostru principal este din Harghita, care ne-a pus la dispozitie in jur de 150 de mii de euro pentru tot anul. In jur de 12-13 sponsori avem la echipa.

Credem ca peste 2 ani vom avea forta necesara pentru a promova in Liga I!”, a declarat presedintele echipei din Sf. Gheorghe, Laszlo Dioszegi, in cadrul emisunii „Trafic sport”.