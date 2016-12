Marti seara, in studioul Sport Total FM, invitatii emisunii „Fluier final” a fost antrenorul echipei de minirgby RC Antonio Jr, Dumitru Antonio, si doctoctul Octav Ginghina.



Echipa de minirugby U12, RC Antonio Jr, a castigat toate cele sase etape ale Circuitului National de MiniRugby si a devenit campioana. Copiii sunt si vicecampioni la U10 in 2014 si campioni pe Regiunea Muntenia 2015 la U12.

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA

