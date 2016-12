”Voluntarii” acuza arbitrajul lui Hategan din meciul cu Steaua: ”Nu am obtinut un rezultat mai bun din cauza arbitrilor, care au dictat numai in favoarea lor”

FC Voluntari a fost foarte aproape sa o incurce pe Steaua, duminica seara, de la Ploiesti, insa, in cele din urma, au pierdut partida cu 3-2, dupa ce ”ros-albastrii” au marcat unul dintre goluri dintr-un penalty acordat foarte usor de Ovidiu Hategan si un altul in urma unei lovituri libere dictate, de asemenea, cu usurinta de ”central”.

Dupa meci, Florin Marin a aratat cu degetul spre arbitru, spunand ca doar din cauza acestuia echipa sa a plecat invinsa de pe teren:

”Am facut un meci bun in seara aceasta, dar este pacat ca nu am obtinut un rezultat mai bun. si asta din cauza arbitrilor, care au dictat numai in favoarea celor de la Steaua. Penalty usor, acordat iar la lovitura libera din care s-a marcat golul trei nu a fost nimic.

Pana acum am tacut, dar nu mai pot. A fost viciere de rezultat. Degeaba am jucat noi bine, i-am surprins pe Steaua pe contraatac, am fost bine organizati si Steaua nu trebuia sa castige. Sigur, am facut si noi mai multe greseli, mai ales la marcajul lui Momcilovic, dar arbitrajul ne-a dezavantajat clar!”, a zis Florin Marin.

Antrenorul ilfovenilor a fost completat si Florin Cernat:

”Un rezultat de egalitate era ok. Ne-au dominat, au avut posesie, dar nu cred ca trebuia sa castige ei neaparat. Mi s-a spus ca n-a fost penalty la De Amorim, plus ca inainte de acea faza a fost un fault pentru noi. N-a dat si asta a fost. Dar, nu cred ca ne mai dadeau gol daca nu era acea faza.

Jucam fiecare meci cu gandul de a marca gol, de a castiga cat mai multe puncte. Steaua este o echipa campioana, pentru mine, o echipa buna, care joaca ofensiv. Sper sa joace in continuare la fel, pentru ca vin si pentru ei meciuri importante din care sper sa iasa bine”, a adaugat si Cernat.

