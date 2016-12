Echipa de fotbal a Rapid se intoarce acasa, dupa doua decenii, e gata sa renasca sub tutela Ministerului Transporturilor cu numele Rapid Miscarea Feroviara. Echipa porneste din Liga 5, dar va avea in spate palmaresul din perioada 1923-1994, si va juca pe Stadionul Giulesti.



Initiativa renasterii echipei de fotbal ii apartine Valeriei Caciureac (fosta mare campioana la saritura in lungime cunoscuta publicului sub numele Valeria Ionescu, vicecampioana olimpica de la Los Angeles, din 1984), presedintele Clubului Sportiv Rapid.

Proiectul va avea sustinerea logistica a Ministerului si ii va coopta, foarte probabil, pe unii dintre suporteri si pe membrii Clubului Aristocratic Rapid. Finantarea ar urma sa fie asigurata de sponsori si de incasarile din bilete, dar si din vanzarile de produse cu insemnele clubului.

Valeria Caciureac a descris, pentru ProSport, planul pus in miscare in acest moment: „Au venit la noi, dupa pronuntarea falimentului, atat de la Clubul Aristocrat Rapid, cat si unul dintre suporterii care aveau actiuni. Am discutat cu ei. Eu va spun sincer ca, de cand s-a ajuns in situatia asta, n-am mai avut liniste. Va promit ca vom gasi o solutie, nu putem lasa Rapidul sa moara asa!“, a declarat presedintele CS.

„Bineinteles ca Stadionul Giulesti va fi la dispozitia unei echipe care se va numi Rapid! Oricine reinfiinteaza Rapidul are acceptul nostru sa joace aici. Am intrebat la Compania Nationala de Investitii daca echipa mea, in cazul in care va primi drept de joc, va putea evolua pe stadion. Ni s-a spus ca se poate juca pe stadion pana cand se incep lucrarile (n.r. – Rapid intra in refacere pentru Euro 2020). Cel mai probabil, vor incepe la anul aceste lucrari, pentru ca e foarte multa birocratie, dar pana atunci se poate juca aici“, spune Caciureac, care a mers si la Regionala CFR, unde afirma ca a primit tot sprijinul.

„Se poate face o singura echipa Rapid. Aici nu exista discutii. Clubul Sportiv nu poate sa faca echipa de fotbal din mai multe motive. Ar trebui sa schimbam Certificatul de Identitate Sportiva, pentru ca noi nu avem specificat acolo si fotbal. Noi, neavand sectie de fotbal in 2000, cand s-a schimbat legea, nu avem specificat fotbalul in CIS. Nu putem infiinta si, chiar daca am infiinta-o, suntem institutie publica si nu putem sa tinem echipe pana la cel mai inalt nivel. Noi avem sportivi amatori, nu profesionisti. Centru de copii putem sa ne facem si sa mergem pana la Liga 2, dar mai sus nu. Si nu avem nici posibilitati de asociere. Raportul juridic dintre CS Rapid si sportivi este carnetul de legitimare pe care scrie «amator». Deci noi facem sport cu amatori, pe cand ei, la fotbal, sunt profesionisti. Insa am gasit solutia si aici. Exista trecut fotbalul in Certificatul de Identitate Sportiva al Regionalei CFR, dar ei nu au fizic echipa. Deci au Certificatul de Identitate Sportiva si pot sa faca echipa de fotbal Miscarea Sportiva. Si vom facem cumva cu baza. Adica noi sa venim cu baza, sa le punem la dispozitie tot. Sau sa inchirieze

Miscarea Feroviara nu tine de CS, este unitate in subordinea Ministerului Transporturilor. Adica s-ar pastra traditia! Echipa ar fi sub culorile CFR-ului. Ei acum nu au echipa, nu sunt in campionat. Au doar trecut pe Certificatul de Identitate Sportiva «fotbal», si atunci noi discutam pe marginea acestui lucru. Sa faca echipa acolo si sa joace la noi. Asta ar fi cel mai repede si mai usor de facut, pentru ca se discuta la nivelul unitatilor din subordinea Ministerului Transporturilor“, explica Valeria Caciureac.

„La inceput, in Liga a 5-a, nu va fi mare cheltuiala, dar echipa va creste. Va dati seama ca nu se pune problema sa nu-i ajutam. La o echipa de Liga a 5-a se pot purta discutii la nivelul conducerii ministerului si la nivelul conducerii clubului. Dar e nevoie de finantare. Deocamdata, asta e solutia pe care am gasit-o cel mai repede, cel mai OK, cel mai aproape de legalitate“, a adaugat presedintele CS.

„M-a framantat asta pentru ca eu chiar sunt rapidista. Eu sunt din 1978 la Rapid! Atunci am intrat pe poarta. si chiar am… Nu vreau sa fiu inteleasa gresit, dar chiar simt ceva pentru clubul asta. imi doresc sa avem echipe bune, sa fim sus in clasamentele sportive. Deocamdata nu se poate, noi am cazut la jocuri pentru ca nu am mai putut sa dam premieri nationale. Din 2011 nu mai avem echipe in primele esaloane pentru ca traim doar din indemnizatie, iar sponsorii pe care ii gasim azi… Aveam echipe cand puteam da premieri de joc. Pentru ca pe langa indemnizatia sportiva completam cu premierile. Nu vrea nimeni sa joace doar pentru o indemnizatie de 700 de lei. Noi jucam cu studenti si cu oameni care au slujba. Fosti sportivi care sunt inca tineri, vor sa faca miscare si iubesc sportul. asta e adevarul. Dar pentru echipa de fotbal putem gasi solutii daca vin langa noi, asa cum au promis, si ceilalti, suporterii si Clubul Aristocratic“.

Clubul Sportiv va veni in asociere nu numai cu stadionul si bunavointa Ministerului, ci si cu palmaresul a sapte decenii: „Intr-adevar, confirm, palmaresul echipei de fotbal, din 1923, de la infiintare, si pana in 1994, este la noi. Noi din 1994 nu am mai avut echipa, Atunci au trecut la profesionisti. Atunci a plecat sectia de fotbal de la CS. Dar palmaresul primilor 71 de ani de istorie este la noi. Daca s-ar infiinta echipa de fotbal pe CIS-ul celor de la Feroviar, atunci am putea intra in orice fel de asociere fiindca suntem sub aceeasi palarie, adica sub autoritatea MT-ului. Cei de la Miscarea Feroviara nu ar avea problema noastra, sa nu poata angaja profesionisti. Pentru ca noi suntem institutie publica, ei nu sunt“.

La aceasta ora si membrii Clubului Aristocratic Rapid s-au pus in miscare si intentioneaza sa-si respecte promisiunea facuta tot prin intermediul Prosport, in urma cu cateva saptamani. Ovidiu Nahoi, membru al CAR, jurnalist si redactor sef la Radio France International, a garantat atunci ca „noi ne vom asuma proiectul, daca va fi sa o luam de la zero. Am promis acest lucru si ne vom tine de cuvant“.